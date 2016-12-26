СМИ опубликовали фото обломков упавшего Ту-154 9 26.12.2016, 19:22

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В фотобанке российского информационного агентства появились фотографии найденных обломков упавшего самолета.

В фотобанке агентства ТАСС появились фотографии обломков упавшего в Черное море Ту-154. На первом фото видно, как спасатели осматривают один из обломков самолета, который смогли достать из воды во время спасательной операции, передает РБК.

Фото: Алексей Штокал/ТАСС

На другом фото видна деталь с длинным номером, который заканчивается так: «8303 прав». С детали частично слетела белая краска, а сама она — сильно погнулась.

Фото: Алексей Штокал/ТАСС

На третьей фотографии крупно сфотографирована еще одна деталь самолета. На ней видна маркировка: «4847 ап6. 29 IY-I4 К-052л».

Фото: Алексей Штокал/ТАСС

Днем 26 декабря МЧС показало видео поднятия обломка самолета Ту-154. На кадрах было видно, как сотрудники ведомства достают из воды обломок, а потом — кладут его в надувную лодку.

О пропаже с радаров самолета Минобороны Ту-154 с радаров под Сочи стало известно утром 25 декабря. Позже спасатели нашли в море обломки самолета.

Согласно данным ФСБ, пока нет признаков того, что на борту мог произойти террористический акт. Соответствующих «признаков и фактов» пока не получено, заявили в ведомстве. Спецслужбы рассматривают четыре версии крушения самолета — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотов и техническая неисправность. Также крушение могло произойти из-за перегруза самолета, заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.