Астрофизики обнаружили шесть новых «инопланетных» сигналов 2 26.12.2016, 19:32

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Шесть сигналов пришли из созвездия Возничего с расстояния не менее трех миллиардов световых лет от Земли.

Международный коллектив астрофизиков обнаружил шесть новых «инопланетных» сигналов, или быстрых радиоимпульсов — коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий. Посвященное этому исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, кратко о нем сообщает lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Шесть сигналов пришли из созвездия Возничего с расстояния не менее трех миллиардов световых лет от Земли. Длительность каждой вспышки составляла несколько миллисекунд. Пять сигналов обнаружены радиотелескопом Грин-Бэнк, один — обсерваторией Аресибо.

Можно сделать вывод, что причиной вспышек вряд ли может быть слияние нейтронных звезд, поскольку маловероятно нахождение сразу нескольких таких объектов в одной и той же области пространства рядом друг с другом.

Ранее ученые считали слияние нейтронных звезд наиболее вероятным источником быстрых радиовсплесков. Также не исключено, что вспышки могут быть сигналами от инопланетян. Кроме шести новых быстрых импульсов, ученым известны еще 11 подобных сигналов.