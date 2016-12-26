Власти вновь наторговали с убытком 26.12.2016, 20:15

Сальдо внешней торговли товарами в январе-октябре 2016 года сложилось отрицательное в размере 1 миллиарда 758,5 миллионов долларов.

В октябре 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Беларуси составило $135,8 миллионов, передает БелаПАН.

По уточненным данным, в январе 2016 года положительное сальдо было 68,6 млн долларов, в феврале оно было отрицательным (56,9 млн), как и в марте (103,4 млн), апреле (82,1 млн) и мае (119,6 млн). В июне сальдо вновь было положительным — 109,6 млн, так же как и в июле — 194,8 млн, августе — 123,5 млн и сентябре — 239,7 млн.

В январе-октябре 2016 года сальдо внешней торговли товарами и услугами было положительное и составляло 238,2 млн долларов (в январе—октябре 2015 года положительное сальдо составляло 845 млн долларов).

Отношение сальдо внешней торговли товарами и услугами к валовому внутреннему продукту составило 0,6% при прогнозе на 2016 год минус 0,2%.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в январе—октябре 2016 года составил 48 млрд 726,4 млн долларов США, в том числе экспорт — 24 млрд 482,3 млн, импорт — 24 млрд 244,1 млн. К уровню января—октября 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами и услугами составил 89,5%, экспорт — 88,6%, импорт — 90,5%. Прогноз по темпу роста экспорта товаров и услуг на 2016 год составляет 103,5%.

Как отметил Белстат, определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в январе—октябре 2016 года составила 77,3%. Услуги занимали 22,7%, и по сравнению с январем—октябрем 2015 года их доля увеличилась на 2,8 процентного пункта.

По методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в январе—октябре 2016 года составил 39 млрд 589,9 млн долларов США, в том числе экспорт — 18 млрд 915,7 млн, импорт — 20 млрд 674,2 млн. Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—октябрем 2015 года в текущих ценах уменьшился на 14,6%, или на 3 млрд 227,7 млн долларов, импорта — на 10,7%, или на 2 млрд 480,7 млн.

Сальдо внешней торговли товарами в январе—октябре 2016 года сложилось отрицательное в размере 1 млрд 758,5 млн долларов (в январе—октябре 2015 года сальдо было также отрицательное и составляло 1 млрд 11,5 млн долларов).

По методологии статистики внешней торговли товарами оборот внешней торговли товарами в январе—октябре 2016 года составил 41 млрд 514,3 млн долларов США, в том числе экспорт — 19 млрд 274,6 млн, импорт — 22 млрд 239,7 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 2 млрд 965,1 млн долларов (в январе—октябре 2015 года величина отрицательного сальдо составляла 2 млрд 273,8 млн).

Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем—октябрем 2015 года из расчета в текущих ценах уменьшился на 14,5%, или на 3 млрд 276,3 млн долларов, импорта — на 10,4%, или на 2 млрд 585 млн долларов.