Анджей Почобут: Беспокоит психиатрический диагноз, который поставили Кондрусю 1 26.12.2016, 20:25

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

По словам журналиста, с таким диагнозом помещали в психушки здоровых людей в СССР.

Известный журналист Андрей Почобут прокомментировал «Радые Рацыя» приговор, который сегодня получил фигурант Площади-2010 Владимир Кондрусь.

Напомним, политзаключенного Владимира Кондруся признали виновным в участии в «массовых беспорядках» 19 декабря 2010 года и осудили на полтора года «домашней химии» с принудительным лечением и наблюдением. Лечить Кондруся будут, так как экспертиза установила у него «расстройство личности».

- Это судебное решение - ожидаемое и прогнозируемое. Во времена, когда происходит потепление с Западом, власти не могут позволить себе жесткий и резонансный приговор. А с другой стороны хотят и дальше содержать определенный градус страха в обществе. Поэтому мы имеем ситуацию, когда дела возбуждаются, а после объявляются мягкие приговоры.

- Экспертиза установила у Кондруся «расстройство личности»...

- Меня как раз и обеспокоил психиатрический диагноз, который ему поставили. Стоило бы попросить экспертов в этой области, чтобы прокомментировали его, потому что озвученное содержание очень напоминает печально знаменитую «вялотекущую шизофрению». Это диагноз, по которому помещали в психушки здоровых людей в СССР.