Тела 80 пассажиров Ту-154 найдены в Черном море 6 26.12.2016, 20:33

Также в ходе поисковой операции были обнаружены крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море найдены тела 80 пассажиров. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Собеседник добавил, что в ходе поисковой операции были обнаружены крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

Ранее агентство сообщало, что в ходе осмотра места крушения, нашли тело мужчины в форменном обмундировании, который, предположительно, был членом экипажа.