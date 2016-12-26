Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи 26.12.2016, 20:45

Пан Ги Мун

Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН опережает бывшего лидера оппозиции Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения агентством Real Meter, передает gordonua.com.

Пока разница в поддержке у обоих кандидатов несущественна: у Пан Ги Муна – 23,3%, а у Мун Чжэ Ина – 23,1%. Однако за неделю поддержка генсекретаря ООН выросла на 2,8%.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мен набрал 23,3% голосов респондентов, а предприниматель и програмист Ан Чхоль Су – 8,2%.

Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун занимал должность генсекретаря ООН с 2007 года. Срок его полномочий истекает 31 декабря этого года.

Нынешний президент Южной Кореи Пак Кын Хе отстранена от власти в порядке импичмента, однако она имеет иммунитет от уголовного преследования. В прокуратуре не исключают ее причастности к коррупционным схемам.

Политический кризис в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что правоохранительные органы Кореи подозревают подругу президента Цой Сун Силь и двух ее бывших помощников во вмешательстве в государственные дела и давлении на промышленные компании.