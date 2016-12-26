В Беларуси хотят создать гибридный автобус 3 26.12.2016, 20:59

Вслед за электромобилем специалисты задумались над созданием гибридного автобуса.

О создании белорусского гибридного автобуса сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко после того, как прокатился по городу на первом электробусе «Белкоммунмаш», передает БелТА.

Его первый выезд состоялся сегодня. Запас хода этого транспортного средства - 12 километров. Заряжаться оно будет 5 - 7 минут на конечных остановках. На нем может одновременно ехать 153 пассажира, 38 из которых смогут сидеть.

«В наших планах - опытно-конструкторская разработка гибридного автобуса к концу следующего года. Это вид транспорта, который соединяет и автобус, и троллейбус. В него встроен накопитель, который решает проблему экономии энергии при торможении, при движении под уклон. Он позволяет без подзарядки двигаться на сотни километров», - сказал Владимир Семашко.