Андрей Суздальцев: У Лукашенко нет аргументов для переговоров с Путиным 1 26.12.2016, 21:11

Лукашенко привык думать, что без Минска Москва не обойдется, однако в Кремле так не считают.

Интеграционные саммиты постсоветских стран 26 декабря прошли без правителя Беларуси. Решение Лукашенко не участвовать — жесткая мера давления на Кремль, которая вряд ли оправдает себя, говорят эксперты в интервью РБК.

Отсутствие Лукашенко

Неформальные саммиты Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) традиционно проходят в конце года в России, обычно в Москве, но в этот раз местом проведения была выбрана библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ОДКБ помимо пятерки входит еще Таджикистан.

В предыдущие годы участники собирались, как правило, в полном составе. Однако в этом году на встречи не приехал Лукашенко. До этого он крайне редко упускал возможность встретиться с коллегами, пропустив всего два саммита (в 2009 и 2013 году).

Официального объяснения отсутствия президента из Минска не последовало. Представитель пресс-службы диктатора на вопрос корреспондента РБК в понедельник не ответил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не назвал причин, сообщив лишь, что белорусская сторона уведомила российскую. По традиции, если глава государства не может принять участие в саммите, вместо него приезжает премьер или другое уполномоченное лицо. Однако в этот раз белорусская сторона не прислала никого.

Как пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.

На протяжении года Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставки российского газа в Беларусь. Беларусь должна «Газпрому» (по данным газеты «Коммерсантъ») около $425 млн. Также белорусская сторона требует снизить цену с $132 до $73 за 1 тыс. куб. м. Вопрос не раз обсуждался премьерами двух стран и президентами. Последний раз Путин и Лукашенко встречались в ноябре в Москве, однако к достижению договоренностей эти встречи не привели.

К концу года обострилась и дискуссия по поставкам из Беларуси в Россию продукции, которая Москва относит к санкционной. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что та активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно», — отреагировал Лукашенко.

Отсутствие Лукашенко связано с отсутствием у него аргументов для переговоров с Путиным, предполагает Андрей Суздальцев, замдекана мировой экономики НИУ ВШЭ. Лукашенко привык думать, что без Минска Москва не обойдется, ей нужна внешнеполитическая и военная поддержка, однако в Москве так не считают, говорит Суздальцев

Без кодекса и генсека

В отсутствие Лукашенко президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали единый таможенный кодекс ЕАЭС. Судя по трансляции из зала заседания, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сначала отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян. Однако спустя полчаса Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами. Они также поручили передать документы белорусской стороны. Без подписи Лукашенко кодекс не может вступить в силу.

На саммите ОДКБ президенты из-за отсутствия кворума (без Лукашенко) не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил генсек организации Николай Бордюжа, который занимает этот пост уже 13 лет. Год назад президенты договорились, что пост на три года будет занят по принципу ротации по алфавиту, то есть его займет представитель Армении. Однако на саммите в октябре вопрос по кандидатуре не был решен, его перенесли на декабрьскую встречу. Из-за отсутствия «одной из делегаций», присутствовавшие президенты решили вернуться к вопросу о генсеке на саммите в апреле, сказал Бордюжа.

Бойкот саммитов — это способ давления на Кремль, чтобы добиться уступок, в 2009 году Лукашенко не приезжал на саммит ОДКБ из-за «молочной войны» (запрета на поставки молочной продукции в Россию), в 2014 году он грозил не подписать соглашение о ЕАЭС пока Россия не пошла на уступки по нефтегазовым пошлинам, напоминает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Он указывает, что в предыдущих случаях Лукашенко добивался уступок от Кремля, но сейчас ситуация другая — он не может как раньше апеллировать к российскому обществу, так как рейтинг поддержки политики Путина крайне высок, поэтому пока сложно прогнозировать сейчас, добьется ли белорусский правитель желаемого.

«Не без негатива»

Евразийскому экономическому союзу исполняется два года, напомнил на саммите Путин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указал, что нерешенные вопросы остаются, например барьеры в торговле, сложности при транзите грузов. Президент Армении Серж Саргсян указал, что потенциал союза реализуется недостаточно. Он предложил организовать на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии, через который идут поставки в Армению организовать отдельный проезд для грузов стран-членов ЕАЭС. Президент Атамбаев сказав, что в ЕАЭС » негатив иногда превалирует», не стал при журналистах называть претензии. Ранее он жаловался на железнодорожные тарифы.