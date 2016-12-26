Вудкрофт: Хочу лишь одного - честного и системного судейства
- 26.12.2016, 21:25
Наставник минского «Динамо» рассказал, почему часто общается с арбитрами.
Об этом Крэйг Вудкрофт заявил в интервью «Прессболу».
- Во время матчей вы часто разговариваете с арбитрами. Довольны результатами этих диалогов?
- Я хочу лишь одного: честного и системного судейства. Понятно, что рефери — тоже люди, у каждого свои стандарты. КХЛ — лучшая лига в Европе и вторая в мире. Обслуживание матчей должно быть на соответствующем уровне.
- А это не так?
- Я не жалуюсь и не говорю, что судьи принимают плохие для нас решения. Просто, если уж установил стандарт, надо придерживаться его в ходе встречи. Поэтому и говорю с арбитрами. Стремлюсь постоять за игроков, за их безопасность. Мы заслуживаем справедливого отношения. Сами относимся к судьям нормально и с уважением, не кричим на них и не оскорбляем.
- Но в ноябре вас все-таки оштрафовали за обсуждение судейства. Как восприняли наказание?
- Не знаю, помните ли вы ту игру. Опять же я был озабочен отношением к команде.