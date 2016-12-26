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Вудкрофт: Хочу лишь одного - честного и системного судейства

  • 26.12.2016, 21:25
Фото с сайта pressball.by

Наставник минского «Динамо» рассказал, почему часто общается с арбитрами.

Об этом Крэйг Вудкрофт заявил в интервью «Прессболу».

- Во время матчей вы часто разговариваете с арбитрами. Довольны результатами этих диалогов?

- Я хочу лишь одного: честного и системного судейства. Понятно, что рефери — тоже люди, у каждого свои стандарты. КХЛ — лучшая лига в Европе и вторая в мире. Обслуживание матчей должно быть на соответствующем уровне.

- А это не так?

- Я не жалуюсь и не говорю, что судьи принимают плохие для нас решения. Просто, если уж установил стандарт, надо придерживаться его в ходе встречи. Поэтому и говорю с арбитрами. Стремлюсь постоять за игроков, за их безопасность. Мы заслуживаем справедливого отношения. Сами относимся к судьям нормально и с уважением, не кричим на них и не оскорбляем.

- Но в ноябре вас все-таки оштрафовали за обсуждение судейства. Как восприняли наказание?

- Не знаю, помните ли вы ту игру. Опять же я был озабочен отношением к команде.


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