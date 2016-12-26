Владимир Кондрусь о своей экспертизе в Новинках: Все взяли с потолка 5 26.12.2016, 21:47

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Владимир Кондрусь

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный заявил, что врачи в результатах экспертизы написали то, что им было нужно.

«Радыё Свабода» связалась по телефону с Владимиром Кондрусем, когда тот ехал с родителями из Минска в Руденск.

- Мы услышали в суде результаты «экспертизы», которую вам устроили в Новинках. О том, что у вас психическое заболевание. Как проходила экспертиза?

- Так же, как и в июле, когда меня задержали и уже пытались осмотреть. Снова отказался от обследования, от их тестов и разговоров с врачами. В результате продержали вместо месяца всего неделю и вернули на Володарку. Таким образом, то, что вы сегодня обо мне слышали - якобы результаты экспертизы - так же все взято с потолка. Что им было нужно, то и написали.

- В изоляторе на Володарского на вас не давили, не заставляли участвовать в суде?

- Нет, там лишь бы ел хорошо, чтобы не было демонстрационной голодовки протеста, а все остальное их не волнует. Не давили. На этот раз питался регулярно и это их устраивало. А от первой голодовки, летом, я отошел, чувствую себя нормально.

- В суде прозвучало, что в декабре 2010 года вы жили в Москве, специально приехали на Площадь оттуда. Чем там занимались? Почему вернулись?

- Чем занимался, особенно упоминать уже не хочу, скажу так, что мне там не понравилось. А что вернулся, то иначе было невозможно, я был вовлечен в эти события и это не прекратилось. Полагаю, прошлая Площадь не последняя.

- Мать рассказывала, что вы с серебряной медалью окончили школу, прекрасно знаете математику, планировали связать жизнь с компьютерной техникой. Чем будете заниматься после освобождения?

- Пока рано загадывать. Видимо, еще почти год пройдет в разных делах с милицией, я же буду на «домашней химии», под надзором. Завтра напишу о своих планах в Фейсбуке, узнаете.

- А разве вам уже вернули компьютер?

- А разве его забирали? Да? Нет, пока не вернули. Ну, тогда о Фейсбуке пока рано думать, буду искать другие возможности, чтобы сообщить о себе.

- Как вы относитесь к тому, что некоторые медиа, фактически не зная, зачислили вас в провокаторы? Было обидно? Предпринимали ли вы что-то, чтобы избавиться от этого клейма?

- Сложная тема. Прежде всего скажу, что прекрасно понимаю: в Беларуси, как в оппозиции, так и в негосударственных средствах информации есть агенты спецслужб. Да и сами спецслужбы очень были заинтересованы, чтобы выглядело, что я якобы был провокатором. Или чтобы все гадали, он провокатор или нет. Но в 2011 году я делал попытки объяснить, что не был провокатором, встречался с журналистами, и с частью изданий это удалось. Надеюсь, теперь исчезли сомнения и у тех, кто раньше не разобрался.