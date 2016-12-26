Белорусам надо делать свое дело 4 Людмила Мирзаянова, ucpb.org

26.12.2016, 22:06

Людмила Мирзаянова

Фото: ucpb.org

Белорусам сегодня надо с достоинством реагировать на высказывания российских шовинистов Решетниковых-Сейфуллиных.

Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников заявил, что существование независимой Беларуси «уродует историю», а белорусский язык появился только благодаря директиве ВКП(Б) от 1926 г.

Решетниковы были, есть и будут. Вот какое воспоминание приводит в своем «Дневнике» от 24 февраля 1927 года Корней Чуковский.

Накануне он был в гостях у писательницы Лидии Сейфуллиной. Пришел туда и нарком Беларуси Александр Адамович. Сейфуллина накинулась на него: «Что за язык – белорусский. Выдумали язык – наркомы. Собрались, накупили французских и немецких грамматик, истратили триста рублей и выдумали белорусскую мову. Дай мне три червонца, я тебе лучшую мову придумаю. А ведь простой народ вашей мовы, как и в Украине, не знает». На что Адамович ей спокойно ответил: «Ну что ж, значит, миллионы людей ошибаются, Вы одна знаете правду».

Вот и белорусам сегодня надо с достоинством реагировать на высказывания Решетниковых-Сейфуллиных и делать свое дело.

Чтобы знали и помнили: Александр Адамович был расстрелян 15 сентября 1937 года. Место захоронения неизвестно.

Людмила Мирзаянова, ucpb.org