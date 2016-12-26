«Предпринимательство у нас катится под откос» 2 26.12.2016, 22:33

Карикатура: svaboda.org

Индивидуальных предпринимателей как плательщиков единого налога просто дожимают.

«Депутаты» областных, а также Минского городского советов на своих сессиях решили увеличить ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - в среднем на 12 процентов.

Гомельский областной совет поднял ставки плательщикам единого налога на 12,6 процента. Решение вступает в силу 1 января 2017 года, передает «Радыё Свабода».

Председатель совета предпринимателей Гомельского торгового центра «Секрет» Наталья Дасько говорит, что индивидуальных предпринимателей как плательщиков единого налога просто дожимают:

«Не только же ставки повысили, но и санкции за мелкие нарушения ужесточились - максимально. Кроме того, с предпринимателей не снята ответственность за сопроводительные документы, которые выдают нам в той же России при покупке товара. Введя указ № 222 в действие без каких-либо поправок и изменений, руководство государства предпринимателей так и не услышала. Предпринимательство у нас катится под откос».

Повышение ставок принято на основании изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Беларуси.

Одновременно некоторые советы предусмотрели понижающий коэффициент 0,5 к ставке единого налога на отдельные виды деятельности для малых городов и сельской местности. Но большинства мелких бизнесменов такая льгота не коснется. В Гомельской области, в частности, на понижающий коэффициент не могут претендовать предприниматели пяти крупнейших городов, где проживает большинство населения - самого города, а также Жлобина, Мозыря, Речицы и Светлогорска.