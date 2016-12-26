Лепс заявил, что летал в Сирию на рухнувшем Ту-154 16 26.12.2016, 22:45

Российский певец сообщил, что готов отправиться туда снова.

Российский певец Григорий Лепс заявил, что летал в Сирию на самолете Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, передает gordonua.com.

Лепс считает, что люди, погибшие в этой авиакатастрофе, – "настоящие герои", которые выполняли свой гражданский долг, отодвинув собственные дела и планы в канун новогодних праздников.

Певец подчеркнул, что никогда не забудет свою поездку в Сирию и "радость в глазах наших солдат", которым нужна была моральная поддержка. Он подчеркнул, что готов снова полететь туда "хоть завтра", если его об этом попросят.

Самолет минобороны РФ, на борту которого находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Всего на борту находились 92 человека. Найдены 13 погибших.

Комиссия по расследованию причин катастрофы склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения. Некоторые эксперты предположили, что внезапно прерванный полет лайнера может свидетельствовать о взрыве на борту. При этом ФСБ РФ заявила, что признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет.

Следком РФ открыл дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".