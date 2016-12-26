БТ проигнорировало саммиты ЕАЭС и ОДКБ без Лукашенко 3 26.12.2016, 22:53

В новостных программах СТВ, ОНТ и «Беларусь 1» 26 декабря не было ни слова сказано о прошедших в Санкт-Петербурге саммитах.

На эти мероприятия, напомним, Александр Лукашенко не поехал без объяснения причин, передает naviny.by.

Главной темой информационных выпусков стал траур в Беларуси по жертвам катастрофы российского самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию.

На саммите ЕАЭС была подписана новая редакция Таможенного кодекса, которую белорусский правитель воспринял настороженно.

На эту тему 9 декабря он провел совещание, потребовав обеспечить соблюдение интересов страны и дать проекту кодекса «объективную оценку, взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски».