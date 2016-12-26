закрыть
27 декабря 2016, вторник, 0:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Моряк из Франции завершил кругосветное плавание рекордом

  • 26.12.2016, 22:59

Томас Ковиль смог установить мировой рекорд с пятой попытки.

Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд, передает ВВС.

Томас Ковиль смог установить мировой рекорд лишь с пятой попытки

Кругосветное плавание 48-летнего путешественника длилось 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном, который в одиночку обогнул земной шар на яхте за 57 дней.

Ковилю удалось достичь рекордного результата только с пятой попытки. По его словам, часто ему приходилось спать не более трех часов в сутки и он работал на пределе своих физических возможностей.

Свое путешествие Ковиль совершил на тримаране длиной в 31 метр

«Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту», - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту города Брест на северо-западе Франции.


Мнение

Мы адмаўляем не Пушкіна, а Пуціна
Мы адмаўляем не Пушкіна, а Пуціна Уладзімір Някляеў
Заложники безумия: что означает гибель российского самолета
Заложники безумия: что означает гибель российского самолета Виталий Портников
Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение