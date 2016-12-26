«Люстрация работает в Беларуси - нас вышибают» 5 26.12.2016, 23:07

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов об увольнении из президентской библиотеки.

С должности заведующего отделом старопечатных и редких изданий президентской библиотеки уволен Валерий Герасимов. Администрация не объяснила ему причину.

Валерия предупредили за месяц о том, что ему не продлевают контракт, передает «Радыё Свабода».

- На меня были наезды за то, что я участвовал в международном конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе в этом году. И, как мне подсказывали источника в кулуарах, оставить меня на работе никаких возможностей нет, поэтому я уволен по политическим мотивам.

Это система люстрации работает в Беларуси, то есть система преследования за политические взгляды людей, которые профессионально выполняют свои обязанности, честно работают ради Родины. Но их определенная идеологическая позиция не устраивает наивысшие власти.

Все время, что я работал в этом учреждении, я никогда не скрывал своих взглядов, и меня до поры терпели. Ну а теперь, несмотря на эту так называемую мягкую белорусизацию, видимо, идет зачистка на всем поле. И та гражданская война, объявленная против национальной интеллигенции, идет и продолжается. Нас, как говорится, вышибают.

Все мои друзья-книговеды, работающие в отделах редкой книги, которые занимаются проблемами реконструкции исторических белорусских библиотек и сохранения национального книжного наследия, солидарны со мной.

Валерий Герасимов отметил, что у него с дирекцией есть принципиальные расхождения в подходах к работе с редкой книгой.

- В течение последних лет в библиотеке шло массовое списание литературы. Ведь Лукашенко, посещая библиотеку несколько лет назад, сказал, что у нас слишком много старой литературы. И после этого был создан специальный сектор списанной литературы. И за эти пару последних лет списывались тысячи изданий, в том числе ценных. Из-за того, что глава государства просто профан в книговедении.

Директор президентской библиотеки Сергей Квачан отказался комментировать увольнение Валерия Герасимова.

Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» сделала заявление в связи с увольнением Валерия Герасимова. Как отмечается в заявлении, основной причиной отказа продлить трудовой контракт стало национальное самосознание, активная гражданская позиция Валерия Герасимова.

Валерий Герасимов был одним из создателей оргкомитетов Белорусского народного фронта «Возрождение», общества памяти жертв политических репрессий «Мартиролог Беларуси» и Национально-демократической партии Беларуси, он один из основателей и бессменный заместитель председателя совета международной общественной организации «Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына».