Минское «Динамо» забросило европейской Канаде 7 шайб 27.12.2016, 7:33

Фото: ХК "Динамо Минск"

Минское «Динамо» с победы над сборной Канады начало выступление на Кубке Шпенглера.

Команда Канады, составленная преимущественно из игроков, выступающих в европейских лигах, здорово действовала в атаке, показывала яркий скоростной хоккей, но из-за несыгранности регулярно проваливалась в обороне, чем и пользовались динамовцы.

При этом «зубры» дважды по ходу матча уступали: 1:3 в первом периоде и 3:4 — в третьем. И все-таки высокая эффективность в завершающей стадии позволила динамовцам вырвать победу.

Шайбами у белорусской команды отметились Александр Матерухин, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Сергей Дрозд, Никита Комаров и оформивший дубль Евгений Ковыршин, пишет tut.by.

Фото: ХК "Динамо Минск"

В другой группе швейцарский «Лугано» выиграл у российского «Автомобилиста» — 4:2.

Завтра Канада сыграет с «Давосом», а в среду этот швейцарский клуб встретится с «Динамо». Победители групп сразу выйдут в полуфинал, а занявшие вторые и третьи места будут играть стыковые матчи.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Коробов, Клинкхаммер (А) — Эллисон (А) — Амброжейчик; Готовец — Граборенко, Комаров — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Дрозд — Волков — Павлович (К); Китаров — Стась — Павлович; Лопачук, Карабань.