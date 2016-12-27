закрыть
27 декабря 2016, вторник, 8:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения

  • 27.12.2016, 7:38

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что ООН совершенно не реализует заложенный в ней потенциал.

Об этом политик заявил в понедельник в своем твитере.

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - написал он.

Трамп и раньше критиковал деятельность ООН, в частности, после того, как Совбез принял резолюцию, признающую незаконными израильские поселения на палестинских территориях. Тогда он пообещал организации большие перемены после своей инаугурации, не уточнив, в чем они будут заключаться.


Мнение

Мы адмаўляем не Пушкіна, а Пуціна
Мы адмаўляем не Пушкіна, а Пуціна Уладзімір Някляеў
Заложники безумия: что означает гибель российского самолета
Заложники безумия: что означает гибель российского самолета Виталий Портников
Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение