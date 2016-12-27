Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения 27.12.2016, 7:38

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что ООН совершенно не реализует заложенный в ней потенциал.

Об этом политик заявил в понедельник в своем твитере.

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - написал он.

Трамп и раньше критиковал деятельность ООН, в частности, после того, как Совбез принял резолюцию, признающую незаконными израильские поселения на палестинских территориях. Тогда он пообещал организации большие перемены после своей инаугурации, не уточнив, в чем они будут заключаться.