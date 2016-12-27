СМИ сообщили об обнаружении черного ящика Ту-154
- 27.12.2016, 7:47
Один из бортовых самописцев Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, найден.
Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
26 декабря главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев выразил уверенность, что бортовые самописцы, расположенные в киле лайнера, должны были уцелеть.
«При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации (...). Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», — сказал он.