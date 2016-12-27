закрыть
27 декабря 2016, вторник, 8:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ сообщили об обнаружении черного ящика Ту-154

  • 27.12.2016, 7:47
ФОТО: ТАСС, АРТУР ЛЕБЕДЕВ

Один из бортовых самописцев Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, найден.

Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

26 декабря главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев выразил уверенность, что бортовые самописцы, расположенные в киле лайнера, должны были уцелеть.

«При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации (...). Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», — сказал он.


Мнение

Мы адмаўляем не Пушкіна, а Пуціна
Мы адмаўляем не Пушкіна, а Пуціна Уладзімір Някляеў
Заложники безумия: что означает гибель российского самолета
Заложники безумия: что означает гибель российского самолета Виталий Портников
Вы не маеце права на маўчаньне!
Вы не маеце права на маўчаньне! Змiцер Хведарук
Волки и овцы
Волки и овцы Ирина Халип


Интервью

Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Теперик: Ничего хорошего с востока ждать не приходится
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко может ввести чрезвычайное положение