Лукашенко: Надо прекратить это баловство с налогами на спиртное 27.12.2016, 7:54

Диктатор высказался по поводу массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник».

На совещании 26 декабря в Минске с представителями власти в том числе поднимались и вопросы безопасности во время рождественских и новогодних праздников. Лукашенко акцентировал внимание силовиков на том, что «нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник».

Это заявление прозвучало в сюжетах белорусских телеканалов ОНТ и «Беларусь-1».

«И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена», — сказал правитель, имея в виду массовую гибель людей в Иркутске.

«Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники… Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то. Надо это иметь в виду, как бы это непопулярно ни прозвучало из моих уст», — добавил Лукашенко.

Напомним, в декабре в российском Иркутске произошло массовое отравление людей, от которых на сегодняшний день скончались 77 человек. Погибшие употребляли концентрат для ванн «Боярышник», который содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт.