Технику «Амкодор» хотят собирать в Сенегале 9 27.12.2016, 8:11

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Фото: David Vartumashvili

Условия партнерства стороны обсуждали во время визита в Беларусь делегации MSY Group (Сенегал) во главе с руководителем компании.

Как сообщает пресс-служба "Амкодор", cенегальская сторона высказала намерение не просто приобрести машины "Амкодор", но и организовать их производство на своей территории с целью реализации в Сенегале и соседних странах.

Представители MSY Group считают, что технологический уровень производства и качество специальной техники "Амкодор" делают ее конкурентоспособной на территории всей Западной Африки.

"Сенегал, находящийся в центре этого региона и являющийся транспортным и логистическим узлом, оказывающим сильное влияние на весь регион, может предложить "Амкодору" привлекательные условия для продвижения техники холдинга", - отметили в пресс-службе.

Представители MSY Group заявили о намерении в кратчайшие сроки произвести оценку конкурентной среды и уровня востребованности техники "Амкодор" в Западной Африке, а также разработать пошаговую стратегию организации совместного производства.

"На первом этапе предполагается приобретение партии готовых машин, чтобы обеспечить их присутствие на рынке. Далее рассматривается создание сервисного центра и склада запасных частей, а в последующем - организация крупноузлового сборочного производства с возможной последующей локализацией", - пояснили в пресс-службе.