Мининформ вынес предупреждение региональному сайту 3 27.12.2016, 8:18

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Министерство информации вынесло письменное предупреждение региональной онлайн-газете из Витебска.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Письменное предупреждение было вынесено 26 декабря 2016 года владельцу информационного ресурса vkurier.by (издание «Витебский курьер») за «распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам».

Подробности не сообщаются.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в Закон о СМИ. Согласно изменениям, сайты могут быть заблокированы при размещении ненадлежащей информации. Данная процедура предусматривает вынесение предупреждений. При наличии двух предупреждений обладателям интернет-ресурсов дается время на устранение нарушений, в противном случае сайт может быть заблокирован. Однако в некоторых случаях, доступ может быть ограничен просто по решению Министерства информации и за однократное нарушение.