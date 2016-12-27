В Беларуси сокращается количество ИП 2 27.12.2016, 8:55

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В таких условиях заниматься частным бизнесом невыгодно.

По данным на 1 декабря 2016 года в Беларуси действовало 142,8 тыс. юридических лиц и 249,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Об этом сообщил БелаПАН со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Количество юрлиц по сравнению с данными на 1 декабря 2015 года увеличилось на 0,5% (на 1 января 2016 года — выросло на 0,9%), количество ИП — сократилось на 3,3 (на 2,4%).

Наибольшее количество юрлиц находится в Минске — 50.721 (за год их число увеличилось на 2,4%). В Минской области — 26.498 (увеличение на 0,8%), в Брестской — 14.613 (на 0,03% больше), Гомельской — 13.916 (на 1,5% меньше), Витебской — 13.279 (на 2,8% меньше), Могилевской — 12.178 (на 0,1% больше), Гродненской — 11.640 (на 1,2% меньше).

Наибольшее количество ИП также находится в Минске — 80.406 (за год их количество снизилось на 1,2%). В Минской области — 37.800 (увеличение на 0,3%), в Брестской — 32.845 (на 4% меньше), Гомельской — 26.966 (на 4% меньше), Гродненской — 25.784 (на 7,5% меньше), Витебской — 22.438 (на 8,3% меньше), Могилевской — 23.232 (на 4,2% меньше).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,7% в общем количестве действующих организаций (на 1 декабря 2015 года — 12,8%).

Из 142,8 тыс. действующих организаций в сфере производства осуществляли деятельность 33,6 тыс. (23,5% общего количества), в сфере услуг — 109,2 тыс. (76,5%).