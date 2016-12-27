Скоро станет известна причина крушения Ту-154 16 27.12.2016, 9:20

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В Черном море найден основной черный ящик самолета Минобороны РФ.

На месте крушения Ту-154 Минобороны в Черном море обнаружен основной черный ящик, визуально он в хорошем состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Поднят на поверхность параметрический самописец. Его состояние визуально хорошее. Сегодня же будет доставлен в Москву на расшифровку", - сказал источник.

Местонахождение второго "черного ящика" также установлено. По словам собеседника агентства, он может также быть поднят на поверхность в ближайшее время.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Кроме того, по словам источника, из воды извлечены 13 тел жертв авиакатастрофы, последнее из которых обнаружили утром. Всего, отметил собеседник агентства, на поверхность поднято почти 160 фрагментов останков погибших.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.