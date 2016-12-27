Семья из Ошмян делает необычные праздничные наряды 27.12.2016, 9:23

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У Ирины и Дениса Чекуновых есть необычная традиция: новогодние костюмы для детей они делают сами.

Как пишет Ecoidea.by, в большинстве своём это вторсырьё: отходы текстиля, картона, пластиковые бутылки и банки. Пошив костюма лежит на Ирине, имеющей специальность швеи-закройщицы. Денис разрабатывает технологию, дети также оказывают посильную помощь.

На протяжении года в специальном ящике копят мелочь, которую затем можно будет творчески использовать: остатки картона, фанеры, пластиковых банок, бутылок. Остальной необходимый материал также покупается заранее.

В карнавальном гардеробе семьи сейчас семь костюмов: петушок, индеец, фараон, богатырь, римский воин, самурай, архангел.

Немногие задумываются о том, что покупка очередного предмета одежды – это немалое бремя, ложащееся на окружающую среду. Быстро сменяющаяся мода способствует увеличению круговорота одежда и превращению её в отходы. А вот переработке подлежит только малая его часть. Ведь перерабатывают только натуральный текстиль. Но количество натуральных тканей в общей массе текстильных отходов настолько мало, что отправлять на переработку просто нечего. И весь выброшенный текстиль идёт прямо на свалку.

Производство и транспортировка одежды также влияет на природу. Например, нейлон и полиэстер, произведённые из нефтепродуктов, не разлагаются естественным путём. Побочным «бонусом» производства полиэстера является выделение парникового газа. На отбеливание, окрашивание и отделку ткани идёт много воды и энергии. Красители вымываются из одежды и попадают в воду, убрать их из которой очистные сооружения не могут. Вещества для обработки тканей часто содержат токсичные соединения хлора, формальдегиды, а синтетические ткани – источник микропластика.

— Именно поэтому практика семьи Чекуновых очень рациональна: материалы для костюмов подбираются обдуманно и в нужном количестве, без предпраздничной истерии. Костюмы они используют не один раз, а постоянно модернизируя, наряжают в них младших детей, — комментирует руководительница проекта «Зелёная карта» Мария Сума. — Я хочу также порекомендовать не забывать и про другие полезные привычки, связанные с уменьшением текстиля «в природе». Например, лучше купить вещь чуть дороже и пользоваться ею больше, нежели покупать дёшево и часто, — советует Мария Сума. — Используйте «вторичную» одежду: заглядывайте в секонд-хенды, берите поносить у родственников, да и сами не забывайте делиться, передавать другим то, что вам ненужно (куда отдать ненужное в вашем городе, можно узнать на Зелёной карте). Перешивайте одежду, обновляйте наряды – всё это помогает снизить нагрузку на планету, а вам позволит выглядеть всегда ярко и неповторимо.