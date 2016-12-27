Геннадий Федынич: Тысячи безработных исчезли из официальной статистики 10 27.12.2016, 9:28

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Безработные белорусы перестали даже регистрироваться в центрах занятости.

По официальной статистике, ситуация на рынке труда начала улучшаться.

Согласно данным Министерства труда и соцзащиты, число официальных безработных в стране снижается уже восьмой месяц подряд – и по состоянию на 1 декабря снизилось до 35 800 человек, что составляет около 0,8% от числа экономически активного населения.

Так ли это на самом деле?

По оценке председателя Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича, ситуация с безработицей в течение 2016 года ухудшилась.

– Рабочие места на предприятиях сокращаются, их остро не хватает, а ситуация в районных центрах вообще мрак, – говорит в интервью Завтра твоей страны профсоюзный лидер. – В целом говорить о каком-то улучшении ситуации с трудоустройством у меня просто язык не поворачивается.

Оптимистичную статистику властей профсоюзный лидер объясняет тем, что белорусы все реже регистрируются в центрах занятости.

– Более того, у нас безработным считается человек, если его официально сократили, а в действительности чаще бывает, что человеку просто не продляют контракт – и эти тысячи людей находятся в поиске работы, но ни в какой статистике не учитываются.

По мнению Геннадия Федынича, число безработных может сократиться только в случае, если государство обеспечит их новыми рабочими местами.

– Но этого не наблюдается. Я не знаю ни одного государственного предприятия, которое бы сегодня набирало людей, – подчеркивает собеседник.

Как замечает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, официальная статистика в Беларуси, действительно, не отражает реальной картины.

– Даже в тех странах, где безработным платят значимое пособие, регистрируются далеко не все, – объясняет эксперт. – Мы знаем на примере России, что разбежка между зарегистрированной безработицей и реальной может быть в 4-5 раз. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Беларуси.

В последнее время занятость населения в белорусской экономике неуклонно падает. Это связано как с экономическим кризисом в целом, так и с тем, что трудоспособное население стареет.

– Это, кстати, несколько смягчает эффект кризиса на рынке труда, так как часть людей, которых уволили, просто уходят на пенсию, – замечает эксперт.

Кроме того, частично безработицу удается сдержать путем понижения заработных плат. То есть, чтобы не увольнять 10% трудового коллектива, работодатель часто просто снижает всем зарплату на 10%, что позволяет достигнуть такого же эффекта.

– И тот факт, что у нас последние три месяца снижаются зарплаты в стране указывает на то, что рынок труда еще не оправился – и приспособление к экономическому кризису все еще продолжается. Что же касается прогноза на 2017 год, то ждать улучшения ситуации в ближайшее время не стоит, – подчеркивает Катерина Борнукова.