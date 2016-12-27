Ученые: Польза от бокала шампанского сравнима с хорошей прогулкой 10 27.12.2016, 9:49

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То, что бокал-другой красного вина полезен для здоровья (и даже заменяет час занятий в спортзале), мы уже твердо усвоили.

Теперь ученые взялись за исследование свойств шампанского и рассказали нам, что оно тоже вполне себе полезное. Естественно, если употреблять его в меру.

Положительное действие шампанского на организм можно сравнить с прогулкой на свежем воздухе: оно улучшает кровообращение, нормализует давление, понижает уровень холестерина, пишет Adme.ru.

1. Шампанское уменьшает риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний

Группа ученых из Университета Рединга (Великобритания) выяснила, что пара бокалов шампанского благотворно действует на стенки кровеносных сосудов и, следовательно, снижает риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказывается, шампанское, как и красное вино, содержит достаточное количество полифенолов, которые и придают ему полезные свойства. Главный источник полифенолов — это красный и темный виноград. Шампанское как раз делают из темных сортов винограда — пино-нуар и пино-менье — с добавлением шардоне, белого сорта. А белым шампанское получается потому, что виноградному соку из темных сортов не дают соприкоснуться с кожицей — именно она придает вину окраску.

«В обычном белом вине полифенолов, как известно, нет. Но в шампанском, которое изготавливается из сока темных и белых сортов, его предостаточно», — рассказывает доктор Джереми Спенсер, руководитель исследовательской группы.

2. Нормализует кровяное давление

Полифенолы, содержащиеся в шампанском, как свидетельствуют исследования, удерживают в крови молекулы окиси азота. Она улучшает кровообращение, поддерживает тонус стенок кровеносных сосудов, расширяет их и повышает приток крови. Таким образом, бокал шампанского способен нормализовать кровяное давление.

3. Снижает риск инсульта

Ученые под руководством Джереми Спенсера также специально занялись изучением того, как полифенолы из шампанского влияют на клетки мозга. Выяснилось, что они оказывают мощное нейропротекторное действие, то есть улучшают обменные процессы в мозге и препятствуют повреждению нейронов, повышая устойчивость к инсульту.

4. Помогает насытить клетки кислородом

Шампанское, точнее, содержащиеся в нем полифенолы, улучшают кровообращение, а значит, и полезные вещества, включая кислород, доходят до клеток организма гораздо быстрее. Кислород активизирует работу мозга, положительно влияя на умственную деятельность и ее результаты. Опять же, напоминаем об умеренности — бутылка шампанского каждый день ума не добавит (хотя жизнь, возможно, станет веселее).

5. Улучшает пищеварение

Полифенолы, которыми богато шампанское, играют в пищеварительной системе роль пребиотиков. Они способны замедлять рост и развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, тогда как на полезные бифидобактерии и лактобактерии они негативного влияния не оказывают.

6. Препятствует отложению холестерина

Шампанское, красное вино и некоторые другие продукты темной окраски благодаря полифенолу не дают холестерину откладываться на стенках сосудов. Кроме того, они защищают от атеросклероза, диабета и болезни Альцгеймера — утверждают ученые из Школы медицины Йельского университета, которые не первый год досконально изучают эту тему.

7. Замедляет старение

Могучие антиоксидантные свойства полифенолов шампанского и красного вина защищают клетки организма от преждевременного старения, вызванного повреждающим воздействием свободных радикалов.

Джереми Спенсер из Университета Рединга отмечает, что полезно не только «настоящее» французское шампанское, но и более дешевые виды игристого вина — просекко и кава.