Жодинцы устали ждать милостей от чиновников 3 27.12.2016, 10:08

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Фото с сайта ex-press.by

Жители самовольно открыли аварийный мост через Плису.

В Жодино неизвестные отодвинули бетонные блоки на дороге к аварийному мосту через реку Плису, соединяющему город с микрорайоном Заречье. Таким образом, люди самовольно открыли движение по аварийному мосту, пишет ex-press.by.

На капитальный ремонт мост закрыли год назад — в декабре 2015-го. Однако за год работы на мосту так и не начались. Водители все это время ездили в микрорайон Заречье объездной дорогой — по улицам Полевая и Школьная.

Согласно выводам специалистов, одна из опор моста наклонилась, поэтому ездить по нему стало опасно. Также эксперты отметили, что конструкция и ширина моста (7,5 метров) и высота перил (меньше метра) не соответствуют современным требованиям. Реконструировать мост должны за счет бюджета, а выбирать подрядчика — при помощи электронных торгов. Капремонт должен усилить конструкцию нового моста, здесь должны появиться пешеходные дорожки. По предварительным подсчетам, реконструкция будет стоить более 5 миллиардов неденоминированных рублей.