На Новый год в Беларуси будет тепло 27.12.2016, 10:14

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Прогноз погоды на ближайшие дни.

27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный порывистый, ночью по западу, в дневные часы на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от -1 до +4°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает gazetaby.com со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

28 декабря в Беларуси сохранится неустойчивая погода. На большей части территории страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывистый, ночью и утром на большей части, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от -5 до +2°С.

29 декабря с севера Европы в страну придут более прохладные воздушные массы. Ночью и утром в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем составит 0..-5°С.

31 декабря – 1 января предварительно ожидается небольшое потепление. Выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Минимальная температура воздуха ночью 31 декабря 0..-3°С, максимальная днем составит 0°С. 1 января ночью -1..0°С, днём до +2°С.

Существенное похолодание ожидается после 4 января.