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Белорусы создали игру, где нужно пить на выживание

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  • 27.12.2016, 10:27
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Разработчики из минской студии 4 I Lab создали забавную игру для виртуальной реальности.

Она называется Drunk or Dead и показывается зомби-апокалипсис глазами посетителя салуна на Диком Западе. Анонс игры опубликован в Steam Greenlight.

По сюжету, зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому игроку приходится время от времени пропускать по шоту и отстреливаться от ходячих мертвецов, пишет 42.tut.by.

Если вы протрезвеете — вы проиграли. Если до вас доберутся зомби — вы проиграли. Чем вы трезвее, тем точнее стреляете, опьянение снижает точность стрельбы и замедляет время .

Игра была создана за время 48-часового хакатона, посвященного Рождеству. Сейчас она находится на голосовании на платформе Steam Greenlight. Возможная дата выхода игры — 10 января 2017 года.


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