Белорусы создали игру, где нужно пить на выживание

Белорусы создали игру, где нужно пить на выживание2
- 27.12.2016, 10:27
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Разработчики из минской студии 4 I Lab создали забавную игру для виртуальной реальности.
Она называется Drunk or Dead и показывается зомби-апокалипсис глазами посетителя салуна на Диком Западе. Анонс игры опубликован в Steam Greenlight.
По сюжету, зомби-вирус поражает только трезвых людей, поэтому игроку приходится время от времени пропускать по шоту и отстреливаться от ходячих мертвецов, пишет 42.tut.by.
Если вы протрезвеете — вы проиграли. Если до вас доберутся зомби — вы проиграли. Чем вы трезвее, тем точнее стреляете, опьянение снижает точность стрельбы и замедляет время .
Игра была создана за время 48-часового хакатона, посвященного Рождеству. Сейчас она находится на голосовании на платформе Steam Greenlight. Возможная дата выхода игры — 10 января 2017 года.