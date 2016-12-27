С начала года власти уволили райцентр размером с Лиду 3 27.12.2016, 10:38

1,935

Фото: bymedia

Активнее всего увольняли специалистов в строительстве, промышленности, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

В ноябре организации уволили почти 54,8 тысячи работников, а трудоустроили — на 9,1 тысячу меньше, сообщает Белстат.

Активнее всего теряли специалистов в строительстве, промышленности, а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Больше приняли на работу, чем уволили, в организациях, которые оказывают административные и вспомогательные услуги (+72,6%), а также в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых (+24,3%), информация и связь (+21,8%), образование (+18,9%), здравоохранение и соцуслуги (+10,5%).

Подпортили же статистику больше всего сельское, лесное и рыбное хозяйство (уволенных на 40,9% больше, чем трудоустроенных), строительство (38,2%) и промышленность (29,9%).

С начала года в Беларуси предприятия уволили почти 669 тысячи человек, а взяли — почти на 97,9 тысячи специалистов меньше. Активнее трудоустраивали, чем «уходили» сотрудников, только в сентябре и октябре.

Для сравнения: в январе-ноябре прошлого года предприятия потеряли почти на 72,6 тысячи специалистов больше, чем приняли.

В экономике Беларуси в ноябре этого года было занято 4 миллиона 383,3 тысячи человек. Это на 81 тысячу человек меньше, чем год назад.

Тем временем официальная безработица снижается седьмой месяц подряд. На 1 декабря в Беларуси было зарегистрировано 35 818 безработных. Это на 650 человек меньше, чем на начало ноября. При этом за ноябрь заметно снизилось и число вакансий, в том числе и по рабочим специальностям.