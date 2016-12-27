Свидетель рассказал, как падал Ту-154 26 27.12.2016, 10:44

Фото: ТАСС

Cотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ находился в момент аварии на катере в акватории Сочи.

ФСБ России сообщила об очевидцах падения Ту-154. Издание КоммерсантЪ пообщалось с одним из них. Это сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи.

Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП. По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

"Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул", - пишет издание.

По словам экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета. Отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной, как сообщила в понедельник ФСБ, скорости - 345 км/ч и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина, по данным экспертов, стала терять скорость и, соответственно, высоту. Произойти это, считают специалисты, могло в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря.

Примерно в такой же ситуации оказался самолет Ту-154М ГТК Россия, летевший в августе 2006 года по маршруту Анапа-Санкт-Петербург и разбившийся под Донецком. Расследованием было установлено, что командир экипажа, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки, которые стали роковыми для всех 170 человек, находившихся на борту. Потерявший скорость Ту-154М, правда, в момент сваливания находился на высоте более 12 тыс. метров, поэтому он не просто снизился, а несколько минут падал в режиме так называемого плоского штопора.

Катастрофе в Сочи, впрочем, могли способствовать и технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину "тяжелой"), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки данных "черного ящика", который уже нашли в море.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сообщают участники поисковой операции. Данных о состоянии самописца пока нет.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - добавляют спасатели.

В районе крушения самолета также за прошедшую ночь найдены тела трех погибших и "большое количество останков".

Cамолет Ту-154 упал в Черное море рядом с Сочи. На борту находилось 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты, военный ансамбль и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка.