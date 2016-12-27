Долги предприятий выросли в два раза 27.12.2016, 11:02

Просроченная задолженность промышленных организаций по кредитам и займам выросла с начала года почти вдвое.

Просроченная задолженность по кредитам и займам промышленных организаций Беларуси на 1 ноября 2016 года составила 1 млрд 473,7 млн рублей. По сравнению с 1 января этот показатель увеличился на 86,6% (в 1,7 раза), за октябрь — на 2,6%, сообщает Белстат.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 ноября 2016 года составила 34 млрд 680,9 млн рублей — на 0,8% больше, чем на 1 января, и на 2,6% меньше по сравнению с показателем на 1 октября, пишет БелаПАН.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 16,7% и составила 2 млрд 898,2 млн рублей, с 1 октября — увеличилась на 2%.

В целом кредиторская задолженность на 1 ноября 2016 года составила 16 млрд 307,7 млн рублей, или на 18,6% больше, чем на 1 января, и на 2,9% больше по сравнению с показателем на 1 октября.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась с начала года на 2,9% и к 1 ноября составила 785,3 млн рублей. За октябрь она снизилась на 5,3%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 2,7% (до 4 млрд 855,1 млн), за октябрь — выросла на 0,1%.

Просроченная дебиторская задолженность выросла с начала текущего года на 12,1% и составила 3 млрд 828,7 млн рублей, с 1 октября — выросла на 1,1%.

Дебиторская задолженность на 1 ноября составила 15 млрд 59,8 млн рублей, или на 13,1% больше, чем на 1 января, и на 2% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.

Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась с начала текущего года на 7,6% и составила 874 млн рублей. С 1 октября она снизилась на 3,8%. В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 11,2% до 4 млрд 477 млн, за октябрь — снизилась на 0,8%.

Искать решение проблемы необслуживаемых долгов, которые увеличиваются на балансах банков, следует в реальном секторе экономики. Такое мнение высказали белорусские экономисты. «Причины возникновения плохих долгов — не в банках и не в стоимости кредитов, а в реальном секторе экономики, предприятиях, которые со своей продукцией оказались неконкурентоспособными на внутреннем и внешних рынках», — заявил ранее эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

«Реструктуризацию задолженности необходимо обусловить мерами по реструктуризации и повышению эффективности заемщиков. Это создаст условия для улучшения финансового положения многих предприятий», — полагает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Проблема дебиторской задолженности белорусских предприятий периодически обсуждается на уровне главы государства.

Как заявил в сентябре этого года журналистам генпрокурор Александр Конюк, с начала года Генеральной прокуратуре Беларуси с помощью российских коллег удалось вернуть в страну 50 млн долларов внешней дебиторской задолженности. В прошлом году, по его словам, также с помощью Генпрокуратуры России в Беларусь удалось вернуть около 20 млн долларов внешней дебиторской задолженности. «Для меня на сегодня это главная тема, — заявил Конюк. — Мы эти проблемы будем решать и неформальным путем. Личностные контакты — основа основ».