Пять самых полезных зимних фруктов 27.12.2016, 10:55

Эти фрукты поддерживают организм в тонусе и защищают в зимнюю пору.

Зимой организму необходимы витамины и полезные вещества. Они есть у всех фруктах, но нужно знать витаминных рекордсменов. Они поддерживают организм в тонусе и защищают от простуды, пишет gazeta.ua.

Мандарины

Мандарины богаты витамином С и А. Ароматические эфирные масла, содержащиеся в мандариновой кожуре, повышают настроение, восстанавливают печень и предотвращают ожирение.

Многие лекарства несовместимы с цитрусовыми. Они подавляют активность ферментов в печени и тонком кишечнике. Поэтому они не расщепляются как положено и, следовательно, если это не учитывать и принимать такие дозы, возможна передозировка.

Авокадо

В авокадо содержатся жиры, которые помогают похудеть. Оно полезно для кожи и волос, для сердечно-сосудистой и нервной систем.

Авокадо входит в топ продуктов для здорового перекуса: оно утоляет голод и дает организму необходимую дозу белка, полезных жиров, витаминов и минералов.

Чтобы не было передозировки, не стоит съедать больше половинки или одного маленького авокадо в сутки.

Хурма

Этот фрукт содержит витамин С, А, PP, и витамины группы В, калий, и магний. Но есть ее можно не всем. Она имеет высокое содержание дубильных веществ, которые сгущают желчь. Сочетание этих веществ с грубыми волокнами хурмы приводит к образованию камней. Поэтому хурму нельзя есть людям с желчно-каменной болезнью.

В ней много пектина, но мало кислоты, поэтому она не провоцирует голод, как кислые фрукты.

Хурма – фрукт красоты, который улучшает цвет лица, а микроэлементы и витамины полезны для кожи и волос. Она чистит суды и поднимает настроение.

Клюква

Клюква содержит больше витамина С, чем цитрусовые. Ее заливают кипятком или варят. Но при высокой температуре этот витамин разрушается. Поэтому правильный морс делается так: сок клюквы отжимается, а кипятком заливается только жмых. Настой следует охладить до 50 градусов и только тогда влить в него клюквенный сок.

Хранить в темном месте - например, в эмалированной посуде с крышкой. Вот тогда это полезный напиток.

Последние исследования признали ее пользу для сердца и сосудов за высокого содержания антиоксидантов, защищающих клетки.

Финики

Ими следует заменять конфеты. Эти фрукты содержат много и витаминов и минералов, в частности, витамины А, С, В, магний и калий.