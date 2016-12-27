Крэйг Вудкрофт: Канадцы были абсолютно незнакомы с нашим характером 27.12.2016, 11:11

Крэйг Вудкрофт

Фото с сайта pressball.by

Главный тренер хоккейного «Динамо-Минск» рассказал, как «ковалась» победа над Канадой на Кубке Шпенглера.

Об этом Крэйг Вудкрофт рассказал в интервью пресс-службе «Динамо-Минск»:

- Сегодня мы одержали важную победу. Как я сказал игрокам в раздевалке: «В начале матча нам понадобилось немного времени, чтобы нащупать свою игру, показать наш характер и нашу игровую систему». Мне очень понравилось, как команда работала сегодня на льду и боролась в игровых моментах. Мы знали, что будем улучшать свою игру от периода к периоду, и у нас это получилось. Наш игровой план сработал, и мы смогли победить сегодня.

- Третий период был лучшим в исполнении команды. Вы сказали в раздевалке перед его началом что-то особенное?

- Мы просто напомнили команде, что все здорово отработали во втором периоде, чтобы мы могли вернуться в игру. После первого перерыва мы сказали: «Ребята, команда строится на характере. Во второй трети мы должны показать, что уделяем внимание всем деталям игры и действуем просто, быстро и активно». Нам удалось это во втором периоде, и мы смогли вернуться в игру. Во втором перерыве мы сказали: «Ребята, мы играем на другом уровне. Соперники абсолютно не знакомы с нашим характером, они не знают, как мы можем работать на льду, поэтому давайте покажем им это в третьем периоде!» Конечно, старт периода выдался невразумительным, нам не удалось отстоять оставшееся время в меньшинстве. Но когда игроки вернулись на лавку, мы сказали, что нам в любом случае просто необходимо забрасывать еще. И это сработало.

- Как вы думаете, какая шайба была самой важной в этом матче?

- Все шайбы являются очень важными в свое время. Отмечу шайбу Сергея Дрозда. Она позволила нам вздохнуть спокойнее и разрядить обстановку на льду. Думаю, именно эта шайба сбила весь атакующий настрой канадцев. Шайба Евгения Ковыршина также была очень важной. Все голы были по-своему важны в этом матче.

- Возможно, какой-то момент в матче сыграл переломную роль? Например, реализация большинства или момент игры в меньшинстве…

- Пожалуй, здесь выделю шайбу Евгения Ковыршина в большинстве. Мы неплохо реализуем большинство в этом сезоне, но сегодня мы делали это не совсем уверенно. Тем не менее, мы смогли забросить дважды при реализации лишнего. Я не могу сказать, что этот момент стал переломным. Мы всегда настраиваемся на матч, как на 60 минут непрерывной работы, которая будет способна сломить сопротивление любого соперника. Именно так надо работать. Конечно, мы не сможем выиграть матч в первые минуты, но мы и не сдадимся в последние минуты игры. Мы этим по-настоящему гордимся. Если ты все делаешь именно так, то обычно у тебя получается добиться хорошего результата.