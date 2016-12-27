В Минске запретили частных Дедов Морозов 27.12.2016, 11:33

Фото: «Радыё Свабода»

Спектакли частных коллективов всегда имели большую популярность среди детей и их родителей.

Режиссер театра «Зазеркалье» Екатерина Гавура рассказала «Радыё Свабода», что частные театральные коллективы в Минске (в том числе те, которые играют новогодние спектакли для детей в школах и детских садах) оказались под неофициальное запретом.

«В Минске есть достаточно много частных театральных коллективов, работающих в образовательных учреждениях – школах, детских садах – и показывают там спектакли. Все это работало с 1970-х годов, и всех все устраивало. В этом году комитет образования сказал, что надо заключать договора, чтобы мы оплачивали аренду помещения и коммунальные расходы. Все было хорошо, мы работали, заключали договоры с каждым управлением образования. Но с недавнего времени частные коллективы фактически оказались под запретом», - говорит режиссер.

По словам Екатерины, спектакли частных коллективов всегда имели большую популярность среди детей и их родителей – билеты стоили очень дешево, а в спектаклях принимали участие профессионалы. «Во многих коллективах работают профессиональные актеры. В своих театрах они получают 200 рублей и не могут за это прожить, поэтому многие молодые парни идут на такие подработки в частные театры», - объясняет она.

Все частные театральные коллективы оформлены официально – или как индивидуальные предприниматели, или в качестве частных унитарных предприятий.

«Но комитет образования решил, что частные театры в детские сады пускать нельзя. При этом никаких письменных указаний на этот счет нет – это устное распоряжение председателя комитета образования Михаила Мирончика. Мы направляли соответствующие обращения - нам отвечали отписками (мол, каждое учреждение само решает, принимать вас или нет). Но на всех собраниях говорят, приглашать частные театры нельзя. Сейчас наступает Новый год, а работать невозможно - Деды Морозы могут быть либо из числа воспитателей, или из числа родителей. Даже у нас есть случаи, когда подписан документ (договор с управлением образования. - ред.), который позволяет нам проводить спектакли, но заведующая неофициально говорит, что им запрещено нас пускать», - рассказывает Екатерина.

По ее словам частных театральных коллективов в Минске около сотни, в каждом около 10 артистов.

Заместитель начальника в воспитательной и идеологической работе комитета образования Мингорисполкома Надежда Великая подтвердила журналистам, что выступления частных театральных коллективов в детских садах действительно запрещены:

«Детские сады работают по программе, созданной на основании Кодекса об образовании. В соответствии с программой, только сами учреждения имеют право проводить новогодние и другие мероприятия развлекательного характера. А частные театральные коллективы не имеют права их вести, потому что они не имеют права организовывать дополнительное образование в детских садах».

Надежда Великая пояснила, что если сам садик не в состоянии организовать, скажем, новогодний праздник, ему на помощь могут прийти:

«У нас есть управление образования и 12 многопрофильных учреждений дополнительного образования, где работают специалисты с режиссерским, актерским и педагогическим образованием. И сегодня они готовы показывать спектакли, а также делать для детских садов утренники. Понятно, что в частных театральных коллективах также работают образованные и талантливые актеры и режиссеры, но мы исходим из того, что только государственные учреждения дополнительного образования гарантируют качественные утренники, которые будут соответствовать Кодексу об образовании Республики Беларусь».

Ранее сообщалось, что Дедов Морозов и Снегурочек обложили налогом. Информацию об этом Гродненская и Гомельская инспекции вывесили на своих сайтах.