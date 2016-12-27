Астрономы доказали, что на Венере могла возникнуть разумная жизнь 27.12.2016, 11:45

Эволюции на планете помешал мощный парниковый эффект.

3 млрд лет назад Венера имела условия, подходящие для возникновения и развития жизни.

Об этом заявили американские ученые по итогам ряда исследований и анализа данных, полученных при помощи роботов и космических станций, пишет glavnoe.ua.

Как сообщили астрономы, миллиарды лет назад на Венере были огромные океаны, в которых обитали представители примитивных форм жизни. Вполне возможно, что они эволюционировали бы, но этого не получилось из-за парникового эффекта, возникшего из-за огромного количества углекислого газа в атмосфере.

Венера так разогрелась, что вся вода из ее океанов превратилась в пар и развеялась под действием солнечных ветров по космосу. Сегодня атмосфера планеты представляет собой непроглядное облако серной кислоты. Температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов Цельсия.

Ранее уфологи после тщательного изучения фотографий планеты заявили, что на Венере есть несколько инопланетных колоний. По словам ученых-любителей, в разных частях планеты им удалось увидеть сооружения в виде больших домов из камня.