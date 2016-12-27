Все сюрпризы от властей под Новый год 27.12.2016, 11:52

Что изменится в Беларуси с 1 января 2017 года.

Вырастут некоторые штрафы и госпошлины, подорожает коммуналка, повысится пенсионный возраст – какие перемены ждут белорусов с начала нового года, пишет издание intex-press.by.

Изменится базовая величина

Она составит 23 рубля, сейчас – 21 рубль. Вслед за ростом базовой величины увеличатся штрафы, госпошлины, налог на тунеядство, подорожает проживание в общежитиях и в арендном жилье. Например, размер налога на тунеядство вырастет с 420 до 460 рублей, максимальный штраф за превышение скорости – с 315 до 345 рублей, госпошлина за регистрацию брака поднимется с 21 до 23 рублей.

Повысится пенсионный возраст

Для мужчин он составит 60,5 лет, для женщин – 55,5 лет. Повышать пенсионный возраст с 1 января на полгода будут шесть лет, пока мужчины не начнут выходить на пенсию в 63, женщины – в 58.

Поэтапное повышение пенсионного возраста коснется и военнослужащих, милиционеров и сотрудников МЧС в званиях до подполковника включительно. На полгода увеличивается и пенсионный возраст для льготных пенсий – госслужащих, работников вредных производств, некоторых учителей и медиков.

Повысится минимальный страховой стаж

Он составит 16 лет – на шесть месяцев больше, чем сейчас. Каждый год минимальный страховой стаж станут повышать на 6 месяцев, пока он не достигнет 20 лет. Страховой стаж – это время трудовой деятельности, при которой человек уплачивал взносы в ФСЗН. Такой стаж необходим для назначения пенсии. Если страхового стажа не хватает, человек может рассчитывать лишь на социальную пенсию.

Выйдут из обращения деньги образца 2000 года

Их больше не примут в магазинах, кафе, такси, на заправках, рынках и т.д. С 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года есть возможность обменять их во всех банках, а с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года – только в Нацбанке. Если обменная сумма равна или превышает 1000 базовых величин, придется показать паспорт.

Подорожает коммуналка

Для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в «двушке» площадью 48 квадратов, жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене примерно на 10 рублей (то есть на нормативные пять долларов в эквиваленте). При этом власти не отрицают, что в течение года возможен второй этап роста тарифов.

Магазины начнут указывать цены на продукты за литр и килограмм

На ценниках напишут не только стоимость товара в упаковке, но и цену этого товара за литр или килограмм. С 1 января такое новшество является рекомендацией, а с 1 июля следующего года станет обязательным. По мнению властей, такая мера сделает торговлю более честной.

Зарегистрировать брак разрешат дома и по своему сценарию

Перечень дополнительных платных услуг, оказывемых ЗАГСами, дополнен 12 пунктами: регистрация брака по индивидуальному сценарию (обряду), в собственном доме, где проживает жених или невеста, в архитектурных ансамблях, в больницах и другое.

Посетить пограничную зону разрешат бесплатно

Белорусы освобождаются от уплаты госпошлины за въезд и пребывание в пограничной зоне (сейчас она составляет 0,2 базовых величины).

В Duty Free подорожает алкоголь и сигареты

В магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автомобильных пунктах пропуска в страны Евросоюза, отменят налоговые льготы по продаже алкоголя и сигарет, в результате чего цена на них приблизится к ценам в обычных магазинах. Налоговые льготы на такие товары останутся только в Duty Free в аэропортах и портах.

Безработных посчитают по-новому

Начнут публиковать два показателя безработицы: официальная (по количеству зарегистрированных безработных) и реальная (на основании выборочных обследований домашних хозяйств). Сейчас статистика публикует только данные официальной безработицы. По мнению экспертов, сейчас реальная безработица превышает официальную в 3–5 раз.

Провозить домашних животных в международных поездах станет проще

Владельцам питомцев не нужно будет выкупать все места в купе, чтобы провезти небольшую собаку или кошку. Если размеры клетки или переноски не превышают по сумме трех измерений 200 см, ее можно провозить как ручную кладь. При этом хозяин обязан предоставить ветеринарные документы об удовлетворительном состоянии здоровья питомца.

Изменятся ставки налога на собак

Налог больше не будет привязан к размеру питомцев. За всех собак старше трех месяцев их хозяевам надо будет платить одинаковый налог – 0,3 базовые величины в квартал (0,1 базовой величины в месяц). За питомцев особо опасных пород – 1,5 базовой величины в квартал (0,5 базовой величины в месяц).

Подорожают некоторые сигареты

Цены вырастут на продукцию двух компаний – «Табак-инвест» и «Беларусьторг». «Табак-инвест» увеличит стоимость сигарет Корона слим – до 0,98 рубля, Корона стиль, Корона элит – до 0,86 рубля, Форт слим – до 0,88 рубля, LD Red, LD Blue, LD Club Compact Select – до 1,8 рубля, LD Club Lounge, Monte Carlo Red и Monte Carlo Blue, Camel Compact Filters и Camel Compact Blue – до 1,75 рубля, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Compact Blue и Monte Carlo Compact Silver – до 1,65 рубля. Компания «Беларусьторг» повысит цену только на Richmond Royal – до 2,4 рубля.

Повысится налог на все услуги электросвязи

С 1 января НДС в размере 25% будет установлена в отношении всех услуг электросвязи. Сейчас НДС по ставке 25% платят сотовые операторы и интернет-провайдеры. Отразится ли это на стоимости услуг, неизвестно.

Изменятся требования к содержимому автомобильных аптечек

Новые требования Минздрав утвердил еще в декабре 2014 года. Из списка необходимых вложений аптечки убрали таблетки, но увеличили количество перевязочного материала.