Лукашенко решил «раскулачить» свободные экономические зоны? 24 27.12.2016, 12:06

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Диктатор посчитал, что СЭЗ дают слишком мало отчислений в бюджет.

Лукашенко отметил недостаточную отдачу от работы свободных экономических зон в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон, передает корреспондент БелТА.

"Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? - поставил вопрос Лукашенко. - Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как "банановая" республика, где занять человека в каком-то деле - это благо".

Диктатор отметил, что за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более $200 млн.

"Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $350. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют", - констатировал правитель.

"То есть в бюджет несчастных $200 млн и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны", - добавил Лукашенко.

Он отметил, что когда впервые вносились документы по созданию СЭЗ, была идея сделать на всей территории страны условия, как в свободной экономической зоне.

"Имелось в виду предоставить всем предприятиям равные условия, - сказал диктатор. - Но тогда меня в сторону льготирования и создания этих зон и их функционирования склонил главный вопрос: нас эти предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля. И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?"

Лукашенко подчеркнул, что и в плане притока инвестиций нет ожидаемого результата. "Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах", - сказал он.

В настоящее время в Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон: "Брест", "Гомель-Ратон", "Минск", "Витебск", "Могилев" и "Гродноинвест". На 1 октября 2016 года в качестве резидентов СЭЗ было зарегистрировано 419 организаций, в которых работают 124 тыс. человек.