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Видеохит: Пес два дня останавливал поезда, заботясь о своей подруге

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  • 27.12.2016, 12:19
  • 6,783

Трогательная история произошла возле украинского Ужгорода.

Житель Ужгорода Денис Малофеев рассказал историю пса, который грел и поддерживал раненую подругу. Животных обнаружили на станции Цегловка недалеко от Ужгорода.

Друзья сообщили Малафееву, что собаки уже два дня лежат на железнодорожных путях. Приехав на место, он обнаружил, что одна из них получила травму от поезда и не могла ходить.

Собака лежала на рельсах, а рядом находился пес. Он не только грел подругу и защищал ее от людей, но и поддерживал ее, когда по путям проезжали поезда.


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