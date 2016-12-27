СМИ: Чижа поставили на государственный «счетчик» 21 27.12.2016, 12:30

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Юрий Чиж

Опального олигарха не помиловали: уголовное дело прекратят, если он выплатит всю сумму ущерба, помноженную на два.

Прогнозы экспертов о помиловании опального олигарха к Новому году не сбылись, ему предстоит погасить все долги перед государством, и только потом будет идти речь о прекращении уголовного дела,.

Расследование уголовного дела в отношении владельца группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа продолжается, речь о помиловании пока не идет, пишет belaruspartisan.org со ссылкой на источник в белорусских СМИ, знакомый с ходом расследования дела.

Чиж и еще пять топ-менеджеров "Трайпла" были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации.

Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября 2016 года, но впервые на публике он появился только спустя три месяца.

Тогда сообщалось, что ему нужно собрать около 30 миллионов долларов, чтобы закрыть уголовное дело и обратиться в комиссию по помилованию. Звучали прогнозы, что к Новому году Чижа помилуют.

"Есть информация, что ему сначала предстоит разобраться со всеми долгами перед государством, а потом будет идти речь о помиловании", — сообщил источник.

По его словам, Чижу определили срок для того, чтобы он мог решить вопросы с долгами перед государством: "Ряд условий, которые приближают к закрытию уголовного дела, Чиж уже выполнил, но предстоит еще напрячься, чтобы дойти до финала".

Как сказал источник, "срок, который отвели бизнесмену, довольно длительный, потому что нерешенных вопросов много, скорее всего, эти вопросы он будет закрывать в течение всего следующего года".

Ранее сообщалось, что в середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Есть основания полагать, что Чиж возместил сумму, которая фигурировала в материалах уголовного дела — 12-13 миллионов долларов с применением коэффициента.

"В Беларуси коэффициент меньше двух не применяют. Сумма с учетом коэффициента Чижа набежала немаленькая — до 30 миллионов долларов. Скорее всего, он ее уже нашел. Но для помилования предстоит рассчитаться и с другими долгами, например, по кредитам в банках", — сказал источник.

Напомним, когда-то Чиж копал картошку и косил траву вместе с Лукашенко. Но это не помогло избежать участи многих других белорусских олигархов оказаться под уголовным делом и потом платить дань за свободу.