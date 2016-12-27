Во Владивостоке суд постановил уничтожить Библию 13 27.12.2016, 12:33

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Святое Писание попало под «антитеррористический закон» Ирины Яровой.

Мировой суд во Владивостоке постановил уничтожить 36 экземпляров Библии, потому что на ней не было маркировки религиозной организации, как того требует "антитеррористический" закон депутата Ирины Яровой.

Об этом со ссылкой на "Армию спасения", которую признали виновной в нарушении, сообщает meduza.io.

Текст судебного решения также опубликовал на своей странице в фейсбуке Денис Сницкий.

Судья Александр Бадеев судебного участка № 4 Ленинского района города признал, что "Армия спасения" выпускала религиозную литературу без маркировки, которая является обязательной с июля 2016 года. Помимо русскоязычной Библии суд постановил уничтожить четыре английских экземпляра Писания, а также более ста других религиозных изданий.

"Армию спасения" оштрафовали на 30 тысяч рублей — минимальный штраф по административной статье. Отмечается, что Библию и другие книги нашел прокурор Ленинского района Владивостока в рамках проверки 23 ноября.

Обязательная маркировка религиозной литературы, а также аудио- и видеоматериалов введена "законом Яровой", который помимо антитеррористических поправок изменил закон "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Документ ввел значительные ограничения на миссионерскую деятельность в России. Теперь проповедовать можно только с разрешения зарегистрированной религиозной организации и только в определенных помещениях. За нарушение порядка миссионерской деятельности предусмотрен штраф до миллиона рублей.