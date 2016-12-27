Названы пять продуктов, значительно продлевающих жизнь 9 27.12.2016, 12:45

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Диетологи считают, что эти продукты стоит добавить в меню, если вы хотите жить как минимум до 100 лет.

Существует много способов продлить жизнь, включая правильные добавки и регулярную физическую активность. И все же самый простой из них — внимательно относиться к тому, что вы едите.

Все больше исследований показывают, что диета имеет значение, если речь идет о продолжительности и качестве жизни. Пересмотреть рацион в этом смысле довольно легко. Ниже — пять продуктов, которые стоит добавить в меню, если вы хотите жить как минимум до 100 лет, пишет healthinfo.ua.

Орехи

Эта здоровая закуска может прибавить вам до десяти лет жизни. Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что чем чаще люди ели орехи, тем ниже у них был риск умереть в сравнительно молодом возрасте. Просто убедитесь, что вы не едите их слишком много — те же исследования показывают, что перенасыщение кислотами не только не принесет пользы, но даже может ухудшить ваше самочувствие. Эксперты предполагают, что идеальное количество — горсть орехов любого вида в день.

Цельные зерна

Многочисленные исследования показывают, что хлеб, макаронные изделия и другие хлебобулочные изделия из цельного зерна можно связывать с большей продолжительностью жизни. Согласно одному из исследований JAMA Internal Medicine, каждая дополнительная порция цельнозерновых снижает общий риск смертности на 5% и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Так что обратите внимание на упаковку: хлеб, который попадет на ваш стол, должен состоять из 100% цельной пшеницы.

Острая пища

Скажите "да" острому соусу: исследования позволяют говорить о том, что потребление острой пищи помогает вам дольше оставаться здоровыми. Так, в ходе одного из экспериментов, в котором принимали участие 450 000 китайских мужчин и женщин, удалось доказать, что те из них, кто ел острую пищу шесть или семь дней в неделю, имели риск смертности на 14% ниже, чем те, кто позволял себе что-то острое и пряное лишь один раз в неделю или меньше. Хотите увеличить мощность острой пищи? Откажитесь от алкоголя. Эксперты также обнаружили, что между острой пищей и алкоголем существует прямая связь: и дольше жили те из участников масштабного эксперимента, кто почти не позволял себе алкогольные напитки.

Водоросли

Регулярное потребление морских водорослей уменьшает воспаления, укрепляет иммунную систему и блокирует рост раковых клеток. Результаты исследования были опубликованы в виде доклада The Japanese "Longevity" Dietary Constituent, призванного объяснить, почему продолжительность жизни в Японии является одной из самых высоких в мире.

Рыба

Исследования показывают, что каротиноиды — соединения, содержащиеся в рыбе, могут защитить от неврологических заболеваний. Более того, омега-3 жирные кислоты в жирной рыбе, такой как лосось, помогают клеткам оставаться молодыми, тем самым поддерживая молодость всего тела.

По данным Университета штата Огайо, омега-3 снимают воспаления, которые могут привести к самым разным последствиям: от аллергии до болезней сердца и болезни Альцгеймера.