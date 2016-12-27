На БелАЭС подтвердили аварию по время перевозки нового корпуса реактора 34 27.12.2016, 12:52

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Согласно сообщению дирекции БелАЭС, инцидент на железной дороге действительно был.

26 декабря на сайте charter97.org со ссылкой на жителя Толочинского района появилась информация об инциденте с новым корпусом реактора для БелАЭС. Источник утверждал, что корпус мог получить повреждения во время перевозки по железной дороге, потому что затронул опору контактной сети.

Днем 27 декабря в дирекции строительства БелАЭС в беседе с euroradio.fm эту информацию подтвердили частично. По словам сотрудников пресс-службы дирекции, инцидент на железной дороге на самом деле произошел, однако мелкие повреждения получил не корпус реактора, а защитный металлический транспортный кожух.

«26 декабря 2016 года во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги в негабаритным месте произошло незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха сверхгабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) о опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз направляется дальше по установленному расписанию», ― говорится в официальном сообщении Дирекции строительства БелАЭС.

Предыдущий инцидент с уже доставленным на строительную площадку корпусом реактора произошел в июле ― многотонная металлическая конструкция «соскользнула на грунт» с высоты нескольких метров. Об инциденте официально не сообщалось несколько недель, однако в итоге благодаря публикациям в СМИ, «Росатом» признал, что происшествие случилось на самом деле, а белорусская сторона выразила желание заменить корпус реактора на новый.