СМИ: На обломках Ту-154 нет следов взрывчатки 19 27.12.2016, 13:07

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Фото: ТАСС

Согласно сообщениям в официальных медиа на обломках потерпевшего крушение самолета следов взрывчатки не обнаружено.

На фрагментах самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Черном море, а также поднятых из воды телах погибших, не обнаружили следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

«К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие», - сказал собеседник агентства. По его словам, исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ.

«Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения», - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства отметил, что «версия теракта отметается и по другим признакам — показаниям свидетелей авиапроисшествия». «Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154», - сказал источник.

«Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал», - сказал собеседник агентства.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.