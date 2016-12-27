Над администрацией Центрального района Минска лукашенковский флаг повесили вверх тормашками 10 27.12.2016, 13:11

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Это далеко не первый случай, когда чиновники путаются в символике своего хозяина.

Казус обнаружил и запечатлил фотограф Антон Мотолько.

Как прокомментировал этот факт Мотолько в своем Фейсбуке, «пора возвращаться к национальным символам, тогда не получится повесить вверх ногами государственный флаг».

Напомним, что это далеко не первый случай, когда лукашенковский флаг был замечен вывешенным вверш тормашками.

Самым курьезным, пожалуй, можно назвать случай, когда с точностью до наоборот флаг держали студенты во время торжественного открытия площади флага Лукашенко.

Еще один казус случился во время «президентской кампании» 2015 года, когда с перевернутым флагом агитировали за Лукашенко.

А в 2012 году глава ЦИК Ермошина не обратила внимания на такую «мелочь» как перевернутый флаг во время открытия отремонтированного Дворца бракосоченаний в Бобруйске.

Ко «дню октябрьской революции» перевернутый флаг повесили в 2014 году напротив здания КГБ.