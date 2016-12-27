«Чиновников – к уголовной ответственности за порождение тунеядства!» 10 27.12.2016, 13:28

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Фото Александра Войтешика

Николай Черноус провел в Барановичах пикет против разгильдяйства и безнаказанности чиновников.

27 декабря индивидуальный предприниматель и гражданский активист Николай Черноус вышел в «старый» городской парк со смелым плакатом.

Как сообщил praca-by.info правозащитник, член профсоюза РЭП Александр Войтешик, Николай Черноус вел активную дискуссию с прохожими и местными жителями о доведении страны до экономического краха, о проблемах занятости населения и безнаказанности чиновников за их разгильдяйство.

Обсудили они и другие вопросы. Так, собравшиеся пришли к мнению о недостойном поведении отдельных, временно исполняющих обязанности руководителей подразделений Барановичского ГОВД, в частности бывшего руководителя ГАИ Волковыцкого, который недавно сбил насмерть женщину, находясь за рулем нетрезвым.

Граждане возмутились, почему после случившегося начальник Барановичской милиции продолжает занимать свою должность, и решили собрать подписи за его отставку.