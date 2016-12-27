Центр Минска остался без горячей воды и отопления 27.12.2016, 13:41

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Накануне новогодних праздников жителей столицы поджидал очередной «сюрприз».

Центр Минска 27 декабря остался без горячей воды и отопления. С таким неприятным сюрпризом столкнулись утром, по крайней мере, жители домов в районе Железнодорожного вокзала, сообщает telegraf.by.

В службе 115 корреспонденту издания рассказали, что причиной отключения стала авария на улице Ульяновской. Аварию обещают устранить до 17:00.

Напомним, согласно постановлению от 16 декабря 2016 года №1035 совета министров цены на газ и отопление резко вырастут. В частности, стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17% до Br15,6098 за 1 Гкал. На аналогичный процент вырастет для населения цена на газ природный в отопительный период.