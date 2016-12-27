Доллар подорожал на торгах в Минске 1 27.12.2016, 13:43

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Предновогодние прогнозы экспертов об обесценивании белорусского рубля начинают сбываться.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 27 декабря прошли очередные торги валютами. Рубль снизился к корзине валют, сообщает сайт биржи.

Доллар вырос на BYN0,0073 до 1,9507 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0004 до 2,0374 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0074 до 3,2022 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.