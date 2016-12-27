Обама: Я бы победил Трампа, если бы мог пойти на третий срок 10 27.12.2016, 13:55

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БАРАК ОБАМА

ФОТО: PAP / NED REDWAY

Однако Конституция Соединенных Штатов не позволяет баллотироватся в президенты третий раз.

Уходящий со своего поста президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN, показанном в понедельник, сказал, что если бы Конституция позволяла ему в третий раз баллотироваться в президенты, то он бы взял верх над кандидатом республиканцев Дональдом Трампом, передает svoboda.org.

По его словам, Хиллари Клинтон вела кампанию чересчур осторожно, полагая, что победа ей так или иначе обеспечена. «Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на собственной повестке, она предпочла критику заявлений и поступков своего оппонента», – сказал Обама.

Одновременно Обама выразил восхищение Клинтон, заметив, что она стала жертвой необоснованных нападок. К сожалению, добавил президент, Хиллари не смогла в полной мере сохранить созданную им коалицию, которая дважды приносила ему победу на выборах.

Штаб Клинтон не стал комментировать замечаний президента, а Трамп через Twitter ответил, что Обама глубоко ошибается, если думает, что он мог бы победить в обстановке «уменьшения трудовой занятости американцев, их недовольства его реформой системы медстрахования и роста исламского экстремизма».

Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в январе.